Спящие охранники и звонок неизвестному: отчет Минюста США о смерти Эпштейна подтвердил его подозрительное самоубийство

Минюст США обнародовал отчет об обстоятельствах смерти богатейшего человека страны - Джеффри Эпштейна. Он умер в тюремной камере на Манхэттене через месяц после ареста по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними.

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Министерство юстиции США публикует результаты расследования, которое длилось больше полутора лет. На 128 страницах - отчет, в котором подробно описаны обстоятельства смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его тело нашли в тюремной камере временного заключения еще в августе 2019-го. Один из самых известных американских заключенных, которому предъявляли обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил жизнь самоубийством без физического вмешательства посторонних. Такой итог расследования подвел генеральный инспектор Минюста Майкл Горовиц. Но виноватых все же нашли.

«Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка установило, что причиной смерти Эпштейна стало самоубийство. Сегодняшний отчет был подготовлен вслед за другими многочисленными отчетами федерального бюро тюрем, не связанными с Эпштейном, в которых неоднократно выявлялись давние проблемы в работе бюро, негативно влияющие на возможность обеспечить безопасную и надежную работу учреждений», - заявил Майкл Горовиц, генеральный инспектор министерства юстиции США.

Всю вину за смерть бизнесмена Минюст возложил на сотрудников тюрьмы в Нижнем Манхэттене, где содержался Эпштейн до суда. По данным, которые представили в отчете, за несколько часов до самоубийства охранники позволили финансисту сделать неконтролируемый звонок. С кем говорил заключенный - сотрудники тюрьмы не отследили. В этот момент загадочным образом не работала ни одна из видеокамер.

«Сотрудники тюрьмы не проверили исправность системы камер видеонаблюдения, в результате чего было зафиксировано лишь ограниченное количество видеодоказательств. Сочетание халатности, неправомерных действий и откровенных провалов в работе, зафиксированных в сегодняшнем отчете, способствовало созданию обстановки, в которой один из самых известных заключенных, содержащихся здесь под стражей, был оставлен без присмотра один в своей камере, что дало ему возможность покончить с собой», - говорится в заявлении Горовица.

Джеффри Эпштейн был очень известной американской фигурой. Богатейший бизнесмен дружил с Биллом Клинтоном и другими американскими лидерами. Скандал вокруг его фамилии начался еще в 2006-м, когда Эпштейна заподозрили в интимной связи с несовершеннолетней. Со временем история обрастала все новыми подробностями, которые потрясали воображение.

Выяснилось, что у Джеффри был подельник, вместе с которым они содержали юную девушку и отправляли к влиятельным людям. Среди высокопоставленных клиентов числились бывшие американские сенаторы, губернатор Нью-Мексико, британский принц и даже иностранные президенты. За одной девушкой последовали и другие. В резиденции Эпштейна в Палм-Бич появилась настоящая империя секс-рабства. О ней рассказывали пострадавшие девушки, когда давали показания против бизнесмена. Они делились самыми жуткими подробностями.

«Мне было 14. Что можно понимать в этом возрасте? О своем возрасте я сказала человеку, который меня привел. А также говорила при Эпштейне. Он прекрасно знал о моем возрасте. Он знал все о девушках, с которыми проводил время», - рассказала NBC NEWS Джениффер Ароз.

Другая потерпевшая, Сара Рэнсом, рассказывала CBS Sunday Morning, что ей угрожали смертью.

«Защелкиваются замки, нет возможности сбежать. Нет никого, кто бы услышал твои крики и плач Мне ясно дали понять, что если я обращусь к властям, расскажу об этом моим родителям или друзьям... Джеффри сказал: "Я убью тебя и твою семью"», - рассказывала Сара Рэнсом.

В пособничестве Эпштейну обвиняют и один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase, клиентом которого финансист был с 2000-го по 2013-й. Руководство финансового гиганта уже обязалось выплатить жертвам 290 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Но еще больше вопросов вызвала загадочная смерть Эпштейна. В официальную версию - самоубийство - мало кто поверил. В США начали распространяться различные конспирологические теории. Уж слишком многим влиятельным людям Эпштейн подмочил репутацию. На шоу Такера Карлсона в январе, когда тот еще работал на Fox News, приходил независимый судмедэксперт, который, как он сам утверждает, присутствовал при вскрытии тела Эпштейна и заметил несколько странностей.

«Я присутствовал при вскрытии тела и обратил внимание на повреждения трахеи, которые больше соответствовали убийству. В области глаз были гематомы, опять же, более типичные для насильственной смерти, чем для самоубийства. След от удушья не соответствовал предоставленной петле, сделанной из простыни. Так что, по моему мнению, это больше похоже на убийство, чем на самоубийство. Но мы никак не можем понять, как было найдено тело. Например, было ли оно повешено или нет», - рассказал судебно-медицинский патологоанатом Майкл Баден.

О возможном убийстве телеканалу TalkTV говорила и бывшая девушка Эпштейна, британская светская львица Гислен Максвелл, которую суд приговорил к 20 годам тюрьмы по статье о торговле людьми за соучастие Джеффри. Случилось это через год после его смерти.

«Я считаю, что это было убийство. Для меня это был шок. Я задавалась вопросом, как это могло произойти, ведь я была уверена, что он собирается подать апелляцию и что на него распространяется соглашение о прекращении уголовного преследования», - сказала она.

Но оплакивать эту смерть среди американцев никто не стал. Тот же Такер Карлсон в своих эфирах не стеснялся называть это самоубийство «карикатурным».

«Единственными людьми, наказанными за карикатурную смерть Эпштейна, стали два охранника тюрьмы, которые уснули во время своего дежурства той ночью. Оба признаны виновными, согласно государственным отчетам. Но в последний год не последовало никаких реальных объяснений случившемуся. Никто не хочет говорить о том, что случилось с Джеффри Эпштейном, потому что многие люди рады тому, что произошло», - сказал телеведущий.

И, по всей видимости, никто в обстоятельствах гибели одного из самых известных американских заключенных разбираться не будет. Ведь отчет Минюста прямо подтверждает официальную версию судебно-медицинской экспертизы. А что происходило на самом деле в камере Эпштейна 10 августа 2019-го года? И с кем он говорил по телефону за несколько часов до смерти? Возможно, это так и останется загадкой.