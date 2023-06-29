Авианаводчики ЦВО направили Су-25 и Ка-52 на удары по целям противника в зоне спецоперации

После удара по цели передовые авиационные наводчики подтверждают поражение и обеспечивают безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования.

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​Минобороны России показало редкие кадры работы передовых авиационных наводчиков Центрального военного округа (ЦВО). Они обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетных ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на Краснолиманском направлении.

«Выбираем, чтобы противник не мог поразить средствами ПВО и при выходе на боевой в наиболее безопасном положении от данных средств, хорошо наблюдал цель и мог визуально ее обнаружить, после чего ее отработать. Также мы рассчитываем безопасный курс отхода экипажа. К этому надо относиться очень ответственно, так как ты отвечаешь не только за себя и за свою жизнь, но и за жизнь экипажей воздушных судов, в которых четыре человека как минимум», - рассказал передовой авиационный наводчик с позывным «Маэстро».

С помощью авианаводчиков экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу противника неуправляемыми авиационными ракетами. При выполнении задачи был обнаружен танк националистов. Его экипаж уничтожил противотанковым ракетным комплексом (ПТУР) «Вихрь», установленным на разведывательно-ударном вертолете Ка-52.

«Помимо того, что должны их правильно навести на цель, мы должны контролировать противника. Если он наносит огневое воздействие по нашим бортам, мы должны своевременно подсказать, откуда идет это воздействие, чтобы командир группы своевременно принял меры для ухода от ракет ПЗРК либо обстрела», - рассказал «Маэстро».

После выполнения задачи передовые авиационные наводчики подтвердили попадание в цель и обеспечили безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования.

«Цели - в основном танки, бронетехника. Подсказываем непосредственно как видит летчик. Какие-то ориентиры. Здесь, в зоне СВО, у нас поля, и очень сложно сориентироваться. Но выходим из этих ситуаций, находим какие-то альтернативы, постоянно учимся, постоянно растем в этом. Все у нас получается», - говорит «Маэстро».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской колонны бронетехники. Неприятельская техника была замечена экипажами разведывательно-ударных вертолетов и уничтожена при помощи управляемых ракет.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.