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В Ростове-на-Дону в суд привезли более 20 азовцев*

Сергей Лебедев
09:55 28.06.2023
В Южном окружном военном суде рассмотрят уголовное дело в отношении националистов, которых обвиняют в террористической деятельности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Ростов-на-Дону привезли более 20 азовцев*. Сегодня Южный окружной военный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении украинских националистов.

По данным следствия, все подсудимые были взяты в плен или задержаны в ходе фильтрационных мероприятий на территории Донецкой Народной Республики с марта по май прошлого года. Их обвиняют в террористической деятельности.

Напомним, недавно Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил заместителя командира «Айдара»** Дениса Мурыгу к 16 годам колонии. Он в 2015 году по собственной инициативе вступил в нацбатальон и проходил обучение во Львовской области.

Денис Мурыга принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции Луганской Народной Республики. В содеянном мужчина признался на допросе лично.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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