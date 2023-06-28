Сильнейшие подразделения военных пожарных штурмуют полосу препятствий под Петербургом

За три соревновательных дня, 12 лучших пожарных подразделений из всех военных округов выявят сильнейшего.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Оперативно, спортивно и технически точно. Такая задача при прохождении испытаний стоит перед участниками соревнований среди военных пожарных. В Ленинградской области состязаются лучшие команды подразделений пожарной охраны со всех военных округов. Проложить «рукав» в полной темноте, справиться с открытым пламенем и спасти пострадавших - это только некоторые задания.

Это первый из трех соревновательных дней и сразу пожарная эстафета - исключительно командная работа. Круг 400 метров, у каждого участника свой этап. Задача пройти не только максимально быстро, но и выполнить все технически верно. Вместо эстафетной палочки участники передают друг другу пожарный ствол. Участвуют 12 команд - лучшие подразделения пожарной охраны со всех военных округов, видов и родов войск.

«Все прошло по плану, как тренировались, ничего лишнего. Только вперед, только победа», - призвал курсант ВИИТ (ВА МТО) ЗВО Абдул-Рашид Гарданов.

Во время прохождения каждого из этапов эстафеты ее участники сталкиваются с самыми разнообразными задачами.

«Первый этап это преодоление домика, второй этап - преодоление спортивного бума и кочек, третий этап - ограниченное пространство, где в темноте прокладывает рукавную линию», - объяснил начальник службы пожарной безопасности ВС РФ Виталий Забелин.

На заключительном этапе участники надевают теплоотражающий костюм, он называется ТОК-200, необходимо погасить открытое пламя и далее финальный рывок - возможность отыграть потерянные секунды. Вся основная борьба еще впереди. Военным пожарным предстоит спасать пострадавших из задымленного помещения и с помощью пожарной лестницы штурмовать учебное трехэтажное здание.