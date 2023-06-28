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Российские зенитчики рассказали об особенностях применения ЗРК «Стрела» в зоне СВО

Павел Кольцов
05:00 28.06.2023
Каждые полчаса российские военнослужащие меняют позиции, чтобы избежать ответного огня украинских националистов, которые охотятся за расчетами «Стрелы».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские зенитчики в зоне спецоперации ведут настоящую охоту за беспилотниками националистов и прочими воздушными целями. Для этого используют комплекс «Стрела». Вместе с командой экипаж получает информацию о направлении движения воздушной цели. Оператору комплекса необходимо с помощью оптики увидеть цель, сопроводить и произвести запуск зенитной ракеты.

Визуальный поиск и поражение воздушных целей требует от экипажа определенных навыков, зато комплекс может действовать скрытно, не используя собственную РЛС, что не дает противнику применять против него ракеты, наводящиеся на радиолокационное излучение. Зенитчики Восточного военного округа работают у самой линии боевого соприкосновения, прикрывая позиции наших артиллеристов и танковые подразделения. Самолеты и вертолеты националистов стараются к линии обороны не приближаться, беспилотники - постоянно.

«Бывает летают по одному, бывает два сразу, один разведывательный, второй - РЭБ. А бывают, которые по сигналам сотовых определяют количество личного состава», - рассказал командир боевой машины с позывным «Медведь».

Из походного в боевое положение «Стрела» разворачивается всего за 30 секунд. Противник тоже охотится на наши зенитные комплексы. Спасают скорость и слаженность действий расчетов.

«Вообще у нас в экипаже взаимозаменяемость. Каждый может быть механиком, командиром, оператором. Учились мы все на командиров боевой машины и в это включалось вождение и ремонт техники», - отметил оператор боевой машины с позывным «Москва».

Считанные минуты на то, чтобы выехать, выстрелить и снова «раствориться» в лесополосе. Каждые полчаса смена огневых позиций. На передовой комплексы «Стрела» надежно прикрывают наши подразделения, оставаясь неуловимыми для противника.

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