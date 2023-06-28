Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине
Владимир Зеленский подчеркнул, что лекарства на основе каннабиса должны производиться на территории Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса в своей стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению Зеленского, каннабис якобы поможет гражданам Украины справиться с болью и стрессами.
Известно, что он выступал за такую легализацию еще до избрания президентом.
Также сегодня Владимир Зеленский заявил, что украинская государственность насчитывает тысячу лет.