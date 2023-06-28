В стране и мире Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине Тимур Шерзад Владимир Зеленский подчеркнул, что лекарства на основе каннабиса должны производиться на территории Украины. © Фото: IMAGO, Heikki Saukkomaa, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса в своей стране. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно заявлению Зеленского, каннабис якобы поможет гражданам Украины справиться с болью и стрессами. Известно, что он выступал за такую легализацию еще до избрания президентом. Также сегодня Владимир Зеленский заявил, что украинская государственность насчитывает тысячу лет. Экспертное мнение и аналитика