Армия Под Херсоном зенитчик «Бобр» уничтожил из ПЗРК «Верба» украинский Су-25 Вражеский самолет прикрывал попытку высадки десанта националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению подразделений и диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков на Херсонском направлении. Так, стрелок-зенитчик при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» уничтожил Су-25 врага, прикрывавший попытку высадки десанта националистов. «Первый раз заходило два звена, одно звено пошло в сторону Херсона, было далеко. Второе звено прям на мою позицию начало двигаться, но так как были за пределами радиуса действия ПЗРК, пуск не производил, чтобы позицию не демаскировать и сберечь ракету, на случай если они снова будут заходить. Так и получилось, что через несколько минут они снова зашли, отстреляли тепловые ловушки, и потом, когда он начал разворачиваться, я пустил ракету вдогон и поразил цель», - рассказал боец с позывным «Бобр». Точным выстрелом самолет противника был поражен. Диверсантов уничтожили огнем артиллерии. Ранее «Звезда» рассказывала, как боец с позывным «Хищник» уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» украинский Су-25 на Южно-Донецком направлении. Российские военные при помощи ПЗРК также успешно сбивают беспилотники и вертолеты. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика