Axios: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России

Дипломатам разрешалось говорить лишь то, что США следят за ситуацией.

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу приказал сотрудникам госдепартамента воздерживаться от комментирования попытки мятежа в России. Соответствующая телеграмма была разослана дипломатам США по всему миру. Об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на американских чиновников.

«По словам официальных лиц США, если американских дипломатов спрашивали о событиях в России представители иностранных правительств, в телеграмме говорилось, что они должны только говорить, что США следят за ситуацией», - отмечается в публикации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что посол США Линн Трейси передавала сигналы Москве о непричастности американских властей к попытке вооруженного мятежа.

Он отметил, что соответствующие структуры разбираются, были ли задействованы западные службы в ситуации, произошедшей на выходных. По словам главы МИД РФ, разведка США могла не раскрывать данные о подготовке мятежа в надежде на его реализацию.