Как говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека, издевательствам в украинских тюрьмах подверглись десятки людей, в том числе гражданские лица. Большинство случаев, а их в докладе упоминается как минимум 40, зафиксировано в секретных изоляторах.

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Организация Объединенных Наций опубликовала доклад за февраль 2022 - май 2023 года. За этот период иностранные эксперты изучили факты задержаний и пыток украинских силовиков над российскими военными и гражданскими лицами. И вот некоторые заключения.

«40 задержанных сообщили о пытках или жестоком обращении во время допросов, в основном сразу после их ареста и до того, как они предстанут перед судом и будут официально помещены в место предварительного заключения. Методы включали избиение, удары электрическим током с применением электрошокера, принуждение к обнажению, а также изнасилование в отношении задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрелом в конечности, угрозы быть доставленным на передовую и брошенным там. Задержанные сообщили управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, что пытки и жестокое обращение применялись для получения признательных показаний, информации или иного принуждения задержанных к сотрудничеству, вымогательства денег и имущества, а также для наказания, унижения и запугивания», - из доклада ООН.

Объемный материал почти на полсотни страниц: каждый абзац - прямое свидетельство признания Западом украинского террора. В этой части подробное описание того, как по указу Зеленского отправляли в тюрьмы мирных жителей, оказывающих своим же людям гуманитарную помощь.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало аресты нескольких гражданских лиц, причастных к раздаче гуманитарной помощи. В одном случае мужчина, который раздавал гуманитарную помощь в своем селе на Харьковщине, был осужден за коллаборационизм», - из доклада ООН.

Вероятно, если бы в ООН взялись за все эпизоды с гражданскими, их отчет размножился бы на несколько томов. Причем изучать материалы необходимо еще задолго до СВО: жительница Лисичанска рассказывает, как в 2015 году националисты батальона «Луганск-1» вели ее на казнь за пророссийские взгляды.

«Руки были на стяжечке, говорят - смотри на воду. Слышу - передергивают затвор. Я поворачивают и говорю: стреляйте в морду, или вам стыдно? Все равно убьете. Было очень страшно. У меня аж шок был, когда смотришь в дуло. Не имела никакого отношения к оружию, в руках не держала никогда. Было очень страшно, сердце вылетало. Я говорю: вы же только с бабами умеете воевать. Сдыхать будете - у вас лицо мое будет перед глазами. И он меня прихлопом - хлоп, и я - шлеп в воду, и течение меня подхватило. И они поняли, что не знают, выживу я или не выживу, и начали палить по воде очередью из автоматов. Просто как кино было», - рассказывала женщина.

Но в докладе несколько иные цифры. В их отчетах как минимум 75 случаев произвольного задержания силовиками мирных жителей. Более 40 заключенных, подвергнувшихся пыткам. Не менее 25 случаев жестокой расправы солдат ВСУ над военнопленными. Всплыл эпизод и с захваченными в Мариуполе прошлого года российскими гражданскими кораблями, где больше полугода удерживали в плену моряков. И только сегодня ООН подтверждает: украинская сторона делала все, чтобы скрыть это преступление.

«Что касается 87 российских моряков... Мы заходили в порт и пытались получить к ним доступ. Местные власти отказывали нам в содействии без объяснения причин. Они отсылали нас то к одному, то к третьему, объясняя, что этим вопросом займется кто-то другой», - говорит Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека.

Тогда же, год назад, российская сторона неоднократно призывала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека. Теперь ООН констатирует: дело может быть квалифицировано как захват заложников. По данным организации, ВСУ насильно удерживали людей в заточении восемь месяцев без предъявления каких-либо обвинений. Помимо прочего, в отчете утверждается: нарушения закона представителями силовых структур Украины резко выросли.

«Киев проваливает контрнаступление. И вот начинает готовиться аргументная база, которая должна убедить мир, что во всем виноваты украинцы. То, что Запад беззастенчиво меняет полюса, и сегодняшние герои в медиапространстве завтра превратятся в палача - это элементарно», - считает политолог Андрей Суздальцев.

Также впервые публично на столь высоком уровне признается факт существования тайных изоляторов ВСУ, внутри которых проводят пытки над российскими военнопленными. Теперь все задокументировано и под печатью ООН, что может, вероятно, стать неоспоримой уликой в будущих делах против киевского режима.