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Политолог Суздальцев: отчет ООН о зверствах Киева может стать оправданием для Запада

Анна Назайкина
18:51 27.06.2023
Преступления украинских боевиков превратились в факт, который нельзя отрицать, отметил эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Политолог, доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе со «Звездой» предположил, почему Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала отчет о преступлениях украинских боевиков.

Он отметил, что преступления украинских националистов стали настолько  многочисленными, что отрицать на Западе их уже не могут. 

«Общественное мнение на Западе знает, что украинцы ведут себя на фронте в нарушение всех международных конвенций. Это невозможно спрятать. Если это все отвергать, как это обычно делают западные СМИ, они потеряют уважение», - сказал он.

По мнению эксперта, заход через ООН для западных стран является наиболее безопасным и естественным вариантом. Теперь зверства киевского режима превратились в факт, который нельзя отрицать.

Кроме того, Суздальцев считает, что отчет о преступлениях ВСУ в нужный момент может стать оправданием для Запада.

«Если разгром будет решительный, то Западу надо будет оправдаться и все свалить на украинского солдата. Эти документы о том, как они себя ведут с пленными, вот эти страшные материалы должны подтвердить: “Понимаете, ну что мы хотели от этих солдат, которые еще и звери?”», - предположил политолог.

То, что западные страны беззастенчиво меняют полюса и сегодняшний герой в медиапространстве Запада завтра может превратиться в палача, это элементарно и неудивительно, подчеркнул эксперт.

«Рано или поздно Запад бросит под поезд весь режим Зеленского и всю украинскую армию, когда действительно будет понятно, что снабжать, обеспечивать ее и платить уже не за что. Первые такие индикаторы мы видим», - сказал Суздальцев.

Сегодня стало известно, что ООН зарегистрировала значительный рост нарушений закона украинскими силовиками. Кроме того, утверждалось, что киевский режим заключал в тюрьмы мирных жителей, которые занимались гумпомощью на подконтрольной России территории. Также сообщалось о пытках в скрытых украинских изоляторах.

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