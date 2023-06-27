Володин попросил проверить, кто из чиновников уезжал из страны на фоне событий 24 июня

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к главе Комитета ГД РФ по безопасности Василию Пискареву с просьбой проверить чиновников и занимающих «значимые должности», которые выезжали из России на фоне событий минувших выходных.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть в том числе и наказуемо», - сказал он.

Спикер Госдумы назвал отъезд чиновников в такой ситуации «неблаговидным поступком», отметив, что в этом случае им «не по пути государственная служба, занятие должности».

Ранее президент Владимир Путин обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые принимали участие в пресечении попытки мятежа 24 июня. Российский лидер поблагодарил ВС РФ, правоохранителей и спецслужбы за отвагу. Глава государства подчеркнул, что люди, армия, народ не были с мятежниками.