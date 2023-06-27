В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Электронный нос и механические ноги: какие устройства создают в ННГУ имени Лобачевского

Олег Лавров
01:42 27.06.2023
Кроме электронного носа, ученые сейчас работают над аудиовизуальным комплексом. Он позволит настроить оптимальную работу головного мозга.
Электронный нос и механические ноги: какие устройства создают в ННГУ имени Лобачевского
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Датчик размерами 5х5 миллиметров называется «электронный нос». Этот прибор может заменить целый отряд кинологов и кучу газоанализаторов. Дело в том, что эта разработка способна учуять даже малейшую концентрацию любого вещества в воздухе.

Принцип работы примерно такой же, как у биологического носа. Частица, на которую запрограммирован датчик, попадает на устройство. Он ее фиксирует и оповещает о наличии в воздухе. Электронное обоняние распознает не только запахи, но и вкусы при помощи матрицы датчиков, каждый из которых запрограммирован на определенное вещество.

«Взял панель, как сотовый телефон, положил туда много датчиков. И какая-то система небольшая гонит воздух. Тогда он в принципе из всего объема будет вылавливать эти молекулы и даже небольшое количество будет улавливаться», - рассказывает Александр Князев, заведующий кафедрой аналитической и медицинской химии ННГУ им. Лобачевского.

Использовать «электронный нос» можно для мониторинга окружающей среды, в здравоохранении, пищевой промышленности или для раннего предупреждения техногенных, химических или биологических угроз. Тот же тринитротолуол, произведенный в подпольных условиях, датчик способен распознать.

«Собаки, кстати, чувствуют не тротил, они не чувствуют тротил. Они чувствуют эти молекулы, просто об этом не знают», - говорит Александр Князев.

Подобная технология уже используется. Нижегородские ученые работают над созданием нового поколения сенсоров, которые позволят электронному обонянию не только стать более чувствительным, но и повысят портативность систем и их автономность. На кафедре также разрабатывают высокочистые вещества и базовые материалы для микроэлектроники. Они используются для создания лазерной и инфракрасной оптики в системах наведения и приборах ночного видения.

«В ближайшем будущем мы будем иметь все те материалы, которые мы покупали за рубежом. В частности тот же аксинит, фасфит индия и так далее. Мы будем иметь это в России, производить в России, и они будут лучшими в мире», - рассказывает Леонид Мочалов, старший научный сотрудник кафедры аналитической и медицинской химии ННГУ им. Лобачевского.

Десятки физиков, биологов, медиков и инженеров работают над экзоскелетом с нейроинтерфейсом. В 2016-м появился первый образец механических ног. Годом позже началось тестирование в медучреждениях города. Потом - выход в серийное производство, экспорт партии в Узбекистан. Но эти ноги помогают реабилитироваться пациенту при помощи ручного управления. Цель ученых - движение благодаря силе мысли.

«Мы можем научить программное обеспечение разделять мысль человека, что он может вообразить - движение какие-то ногами или, например, руками. Потом передавать эти команды в систему управления экзоскелетом, и экзоскелет может двигаться», - говорит Сусанна Гордлеева, профессор кафедры нейротехнологий института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского.

Еще одна разработка - аудивизуальный комплекс, позволяющий настроить оптимальную работу головного мозга. В режиме реального времени шлем, оснащенный очками, наушниками, пульсоксиметрами и датчиком электроэнцефалограммы, создает аудиовизуальный контент.  Звуки и цвета различных оттенков настраивают клетки мозга на работу в оптимальном режиме. Прибор актуален при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, когнитивной реабилитации с последствиями инсульта и не только.

«Сейчас он применяется в одном из санаториев на комбатантах и уже получена положительная обратная связь. У них пропадают трудности с засыпанием», - говорит Дмитрий Кузнецов, лаборант кафедры нейротехнологий института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского.

Исследователи, пытаясь нащупать более тонкую настройку головного мозга, совершенствуют прибор, расширяя список психологических травм, с которыми он помогает справиться. После его полного тестирования и выявления недочетов начнется регистрация и поставка в медучреждения. Первые образцы прибора уже используются в федеральных клиниках Нижегородской области.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:27 В стране и мире
Видео
Путин провел совещание в Кремле с руководителями силовых ведомств
22:18 Армия
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
21:15 В стране и мире
В Кремле анонсировали ряд важных заявлений Путина
20:23 В стране и мире
Видео
Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону
19:17 В стране и мире
Аэропорт в Минводах перестал принимать самолеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.