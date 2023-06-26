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«Лучший гид России»: как проходит пятый конкурс Русского географического общества

Надежда Котормус
05:54 26.06.2023
Принять участие в проекте может любой желающий, прием заявок продлится до 31 августа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Русское географическое общество продолжает сбор заявок от участников пятого конкурса «Лучший гид России». Член попечительского совета РГО Герман Греф на личном примере доказывает - примерить на себя роль гида может каждый. И сейчас самое время это сделать. В ходе экскурсии он увлеченно рассказывает об окрестностях озера Манжерок и играет на национальных музыкальных инструментах.

Маршрут экскурсии - действующая экологическая тропа, рядом с которой новый объект знаковый для туристического рынка за Уралом. Комплекс должен стать не просто новой горнолыжной Меккой, но и всесезонным местом отдыха, ответом на вопрос - «куда лететь?», особенно для платежеспособных туристов.

«Основные деньги - у богатого туриста, и он их вывозит, он является главным экспортером средств. Поэтому главное его деньги приземлить здесь в стране и пустить их на ее развитие. На развитие высокого уровня инфраструктуры, который позволит дальше зайти более мелким компаниям», - сказал член попечительского совета РГО Герман Греф.

Курортная зона площадью почти три тысячи гектаров. В этом году здесь готовы принять больше полумиллиона гостей. В планах сделать площадку известной не только на внутреннем туристическом рынке, но и за рубежом.

Именно Манжерок стал площадкой для медиафорума «Русского географического общества». Каждый год его специалисты рассказывают, каким будет этот туристический сезон - десятки уникальных экспедиций, очистка Арктики, спасение маяков, Курилы, Земля Франца Иосифа. И каждая поездка не просто поиск впечатлений, но и вклад в большую науку.

«И вот такие объекты мы собираем. Да, это сложно, это действительно большой научный трек. Наука не всегда готова делегировать что-то туристам. Поэтому мы взялись за то, что туроператорами еще не взято. Конечно, бизнес, он же не всегда готов рисковать», - предположила директор департамента экспедиций и туризма РГО Наталия Белякова.

Эксперты РГО уже сертифицировали десятки туристических маршрутов по всей стране. Удержать высокую планку «Одобрено РГО» по итогам минувшего года удалось не всем.

«Если в прошлом году таких маршрутов у нас было более 80, то после нашей проверки, сейчас их 60 и в этом ничего плохого, на наш взгляд нет. Мы следим за качеством, если условно "контрольная закупка" прохождения по тому или иному маршруту нас не устраивает, то знак качества "Русского географического общества" отзывается», - предупредил заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов.

Упорядочить отрасль должен, в том числе, законопроект о сертификации деятельности гидов, он вступит в силу в июле следующего года. А пока шанс попробовать себя в роли экскурсовода «по зову души» есть у каждого, поучаствовав в конкурсе РГО.

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