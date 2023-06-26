Atlantic: российское оружие эффективно против западной техники на Украине

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Обозреватель Atlantic Филлипс Пэйсон О'Брайен назвал украинское контрнаступление операцией, которую ни одна передовая армия никогда не захочет проводить. Киев пытается перейти в наступление против вооруженных сил, которые месяцами строили окопы, сохраняя при этом значительные запасы современного оружия, пишет он.

Начинать контрнаступление в этих условиях было бы рискованно для США или другой державы НАТО. К тому же, украинцам не хватает технологических и учебных преимуществ, которыми обычно пользуются вооруженные силы члена НАТО.

У россиян больше военно-воздушных сил, а самолеты технологически превосходят украинские, отмечает автор. Россия также может использовать большое количество беспилотников как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, показали себя способными уничтожать украинскую бронетехнику.

Еще одна проблема заключается в том, что российская армия по-прежнему развертывает большое количество артиллерийских и ракетных установок, имеет собственное ручное противотранспортное оружие и установила обширные минные поля на местности, которую Украина должна пересечь. В самом деле, если бы две армии были равны с точки зрения интеллекта, мотивации, подготовки и способности управлять сложными системами, у украинцев был бы лишь небольшой шанс на успех, пишет О'Брайен.

Ранее обозреватель American Greatness Дэвис Хэнсон заявил, что растущий запрос на военную помощь для Украины пошатнул обороноспособность США и влияние Вашингтона в мире. По его словам, Киев уже восемь лет манипулирует внутренней политикой Соединенных Штатов «так, как еще никому в новейшей истории не удавалось».