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Расчет ЗРК «Тор-М1» рассказал об уничтожении 80 целей на Красно-Лиманском направлении

05:00 26.06.2023
Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ЗРК «Тор-М1» ликвидировать до восьми воздушных целей противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа уничтожили около 80 воздушных целей ВСУ в ходе боевой работы на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения спецоперации.

Получив боевой приказ, они оперативно прибывают в район выполнения поставленной задачи. Приведя комплекс из походного положения в боевое, проводят мероприятия по обнаружению воздушных целей - управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников. Использование современного радиолокационного оборудования на борту комплекса позволяет расчету легко обнаружить воздушные динамические цели в своей зоне ответственности и уничтожить их.

«Моя работа заключается в том, чтобы оперативно найти цель, доложить о ней командиру и произвести ее уничтожение. Цель сразу видишь. Мы с расчетом давно вместе и работаем как единый слаженный механизм, понимаем друг друга с полуслова. Это занимает считанные секунды. Целей сбили около восьмидесяти», - рассказал оператор комплекса «Тор-М1» с позывным «Медведь».

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.

С первого дня проведения специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Тор» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. За уничтоженную воздушную технику националистов расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей за каждую сбитую единицу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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