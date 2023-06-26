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Танки, споры, снайперы на крышах: что происходило в блокированном Ростове-на-Дону

Виталий Никулин
03:31 26.06.2023
Известие о мире жители Ростова встретили аплодисментами. И надо отдать должное ростовчанам: в течение дня, пока все еще было непонятно, они не впадали в панику, сохраняли спокойствие и напрямую задавали вагнеровцам острые вопросы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karbinov Anatoly news.ru via globallookpress.com
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В субботу на центральной улице Ростова-на-Дону появились вооруженные люди в форме. Подразделения «Вагнер» вошли в город. На крышах и в окнах домов - снайперы. В багажниках машин гранатометы и мины. Улицы и переулки превратились в укрепленные огневые точки.

Весь день 24 июня Ростов-на-Дону находился в эпицентре событий. Отряды «Вагнера» захватили и оцепили штаб Южного военного округа, который расположен в городе. В центр была стянута бронетехника. Несколько раз в течение дня были слышны звуки выстрелов и взрывов. Въезды и выезды из города перекрыли.

Но при этом город как мог продолжал жить своей жизнью. Для нормального функционирования были сформированы запасы медикаментов и продовольствия. Транспорт как внутри города, так и в пригородах работал по расписанию. Людям, застрявшим в пробках из-за проблем с выездом и обилия военной техники, помогали спасатели.

Местные власти настоятельно рекомендовали не покидать своих домов и не выезжать без крайней необходимости в центр города. Мероприятия, запланированные на выходные, были отменены. На городском вокзале собралась огромная толпа. Многие покидали город. Впрочем, обошлось без паники.

А тем временем для восстановления контроля к Ростову-на-Дону приближались колонны батальона «Ахмат». В какой то момент ситуация чуть не сорвалась в пике. Бойцы ЧВК «Вагнер» принялись расчищать улицы города от людей, готовясь к боестолкновению. И только благодаря переговорам большой крови удалось избежать.

Ситуация действительно была крайне напряженной и даже не хочется думать о том, что могло произойти, если бы Росгвардия и «Ахмат» зашли в город, начали силой подавлять мятеж и вступили в бой с вагнеровцами. Остановились на краю. Уже вечером в субботу, как только стало известно о достигнутых договоренностях, бойцы «Вагнера» стали сворачиваться и выводить технику в свои полевые лагеря.

Известие о мире жители Ростова встретили аплодисментами и ликованием. И надо отдать должное ростовчанам. В течение дня, пока все еще было непонятно, они не впадали в панику, сохраняли спокойствие и, более того, напрямую задавали вагнеровцам вопросы: почему они сейчас не на фронте? И почему не выполняют приказ верховного главнокомандующего?

Ближе к наступлению темноты танк покинул свой боевой пост в воротах Ростовского цирка. А на бегущей строке «Ростов-Арены» появилась надпись «Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента».

О том, что происходило 24 июня в блокированном ВЧК «Вагнер» городе, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Никулина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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