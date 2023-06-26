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В Тульской области стартовал международный молодежный форум «Инженеры будущего»

Наталья Панталёва
20:47 26.06.2023
Второй год подряд форум стартует в Тульской области, куда приехали около тысячи участников и гости из 73 стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Развитие и модернизация промышленности является безусловным приоритетом России, поэтому власти будут и дальше стимулировать внедрение новейших технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международного молодежного форума «Инженеры будущего». Он стартовал сегодня в Тульской области.

Это площадка для тех, кто связал свою жизнь с наукой и технологиями. Более тысячи молодых специалистов в течение нескольких дней будут перенимать опыт у приглашенных спикеров и представлять свои прорывные проекты. В программе более двухсот мероприятий. Старт форуму сегодня дал губернатор региона Алексей Дюмин.

Молодой инженер Семен Эктов разработал мобильный электрический подъемник для инвалидов, который можно сложить и повестить на ранец. Он изготавливается под особенности конкретного человека.

«Мой проект родился из моей жизненной истории. Мой друг сломал шею. Я видел, с какими трудностями сталкивается его семья, и захотел ему как-то помочь», - рассказал участник форума «Инженеры будущего» Семен Эктов.

И еще десятки таких проектов представят на площадке форума. Студенты тульского госуниверситета показали беспилотник-разведчик. Полученные им данные могут передаваться на землю в режиме реального времени через спутниковый канал или в пределах прямой видимости.

«Он предназначен для доставки разных грузов. В частности, он может применяться для досмотра определенных территорий и помогать пожарным и другим службам. Это больше определение каких-то мест, куда не может дойти человек. Также он может доставить туда какие-то медикаменты людям, попавшим в ЧС», - поделился младший научный сотрудник лаборатории датчиков первичной информации, систем ориентации и навигации Максим Кирсанов.

Второй год подряд форум стартует в Тульской области. В Оружейную столицу приехали около тысячи участников и гости из 73 стран.

«Это и аспиранты, и студенты. Это, конечно, большая плеяда, которая работает уже на наших предприятиях. О технологическом суверенитете можно говорить, об использовании новых идей, но это все такая машина. Это как раз те люди, тот кадровый потенциал, который необходим», - заявил заместитель председателя Союза машиностроителей России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он добавил, что данная площадка - это уникальная возможность в комфортабельных условиях сочетать и науку, и образовательную деятельность, спортивную и образовательную программу.

«Тульская гостеприимная земля помогла вырасти нам с 11 факультетов до 15. И качество обучения наших ребят значительно улучшилось», - сказал первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Сразу же после открытия начали работать образовательные площадки, в которых пройдут деловые встречи, лекции, мастер-классы по разным направлением. На улице работает выставка военной техники. Ведущие промышленные предприятия страны представили свое оборудование.

Среди спикеров - российский космонавт-испытатель, Герой России Петр Дубров. Он рассказал о том, как продвигается проект новой орбитальной станции.

«Хотелось бы отметить, что это будет первая высокоширотная станция, которая позволит осматривать практически 100 процентов нашей планеты», - заявил Петр Дубров.

Будущие инженеры - всем не больше 35, обменяются опытом и представят свои разработки, которые, кстати, уже внедряются на производства.

«Мне кажется, для студентов - особенно иностранных - это очень важно: расширять свои знания. Это помогает сориентироваться по окончанию вуза. Можно сравнивать, как идет технологический процесс с Индонезией. Узнавать хороших специалистов. Это тоже полезно для меня», - поделился магистрант СПбПУ Иманулла Тегу.

Успехов молодым специалистам пожелал президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что форум послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий.

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