Аэропорт в Минводах перестал принимать самолеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы

В Росавиации сообщили, что борта, следовавшие в Минеральные Воды, были перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

© Фото: Михаил Мокрушин, РИА Новости

Аэропорт в Минеральных Водах Ставропольского края временно не принимает самолеты из-за разрушения незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ведомстве отметили, что борта перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. При этом полосу планируют восстановить к 23:00 (по мск).

Аэропорт совместно с авиакомпаниями проводит работу по оказанию содействия пассажирам задержанных рейсов.

Ранее стало известно, что в аэропорту Гонконга самолет совершил экстренную посадку из-за за взорвавшегося шасси. В результате ЧП 18 человек получили ранения. К месту происшествия прибыли 7 машин скорой помощи.