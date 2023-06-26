Белоусов доложил о стабилизации ситуации с наличными после роста спроса на 30%
Спрос на наличные в субботу вырос в России на 30%, в южных регионах - на 70-80%, однако нештатной ситуации удалось избежать, заявил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«Начну с ситуации с банками, спросом на наличную валюту и наличность. Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса - в среднем оно составило порядка 30%», - сказал он в ходе совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По словам Белоусова, спрос на наличные в минувшую субботу в наибольшей степени возрос в трех регионах - в Воронежской, Ростовской и Липецкой областях.
Кроме того, Белоусов отметил, что ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах России стабильна, хотя пробки остаются.
Железнодорожный и авиатранспорт в РФ на фоне субботних событий работал и продолжает работать в штатном режиме, а запасы продуктов в торговых сетях есть на один-два месяца, добавил вице-премьер.