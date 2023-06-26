Расчет ОТРК «Искандер» нанес ювелирный удар по скоплению сил ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа нанес удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевого применения публикует Минобороны РФ. Оперативно-тактические ракетные комплексы находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска - поддержку. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Задача может поступить в любой момент.

«Дело было ночью. Расчет отдыхал, пришла задача, незамедлительно сели в машину, вышли в готовность и нанесли ракетный удар. Помогли мотострелкам продвинуться вперед. Вышестоящее командование отметило нас и за это был награжден медалью. Воюю за близких, за родных, за друзей и за свою семью», - рассказал начальник расчета самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным «Дон».

Многотонный тягач пусковой «Искандера» легко проходит по любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую установку, когда необходимо быстро покинуть позиции. Установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж, специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны - уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически, делая установку невидимой для вражеской разведки.

В боевое положение установка приводится за считанные минуты. Мощная ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Неуязвима для ПВО противника.

«В данное время мы работаем по разным направлениям и целям. Ракеты по разным целям соответствующие. Где-то идет баллистика, где-то идут крылатые изделия. Расчет слаженный. Все - профессионалы своего дела, каждый знает свое место, где, когда, в какой момент ему нужно быть. Местные жители на нас смотрят с гордостью. Они понимают, что данное оружие очень грозное для нашего врага и победа будет обязательно за нами», - добавил начальник расчета самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер».

Расчет помог нашим мотострелковым подразделениям на переднем крае линии соприкосновения существенно продвинуться вперед и занять выгодные позиции. «Искандеры» могут гарантировано уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника. Пополнить боекомплект можно на точке заряжания или заряжающая сама придет на точку пуска. После заряжания «Искандер» вновь готов к выполнению боевых задач. В любую погоду и в любое время суток.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.​

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.