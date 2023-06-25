С приставкой «спец»: в чем разница бронебойных патронов СР-2М «Вереск» и автомата СР-3М «Вихрь»

Не смотря на одинаковый диаметр патронов оружия, количество пороха у них разное. В ходе выстрелов по куску мыла, пуля у автомата СР-3М «Вихрь» прошла дальше за счет большего количества пороха.

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В ходе проверки сравнили бронебойные пули пистолета-пулемета СР-2М «Вереск» и автомата СР-3М «Вихрь». Линейка этих оружий она была разработана специально для бойцов спецподразделений

Диаметр пуль у автомата и у пистолета - одинаковый, однако количество пороха, принципиально разное.

При выстреле из пистолета-пулемета пуля прошла первый кусок мыла и вошла во второй, сдвинув его. Автомат «Вихрь» же показал результат получше: пуля прошла еще дальше. В мыло бронебойный патрон врезается почти без традиционных брызг.

Такое оружие используют в том числе телохранители из охраны президента, и уровень отношения к подготовке и созданию этого изделия соответствующий. И, конечно, это оружие с приставкой «спец» сейчас используется в специальной военной операции.

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