Лицом к лицу с врагом: как добровольцы батальона «Крым» отбивают Каменское у боевиков и наемников

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ожесточенные бои идут за поселок Каменское Запорожской области. Населенный пункт фактически поделен пополам - на одной стороне притока Днепра Янчекрака стоят российские войска, на другом берегу - украинские формирования. Мирные уехали, когда боевики заняли Каменское. Они уничтожили почти все постройки, оставаться было нельзя - минировали и подрывали подъездные пути. Сейчас оборону держат бойцы добровольческого батальона «Крым». До неприятеля - не больше полукилометра.

На передовой идут ожесточенные бои. Дорога, по которой передвигается наша съемочная группа, связывает тыл с передним краем. Находиться на ней опасно, так как она полностью простреливаемая. Об этом красноречиво говорят сгоревшие останки машин на обочинах.

В окрестностях Каменского заместитель командира батальона с позывным «Мордвин» рассказывает о позициях противника - по его словам, до них 400 метров, но есть точки, где расстояние измеряется 200-250-ми метрами. Позиции просматриваются по прямой.

«Сейчас расчет "Утеса" приготовится и отработает по противнику, где его только что заметили... Предупредим врага, что нечего сюда лезть», - говорит «Мордвин».

Наша съемочная группа уходит, потому что ответ может быть незамедлительным - минута, не более. Может начать огонь миномет, ответят пулеметным огнем. Обязательно работают снайперы, высматривая позиции, на которых расположились российские силы.

Несколько месяцев назад украинских боевиков удалось вытеснить на северный берег реки Янчекрак, приток Днепра. Водная преграда разделяет поселок Каменское почти пополам. Часть его находится под контролем российских войск.

В домах Каменского никто не живет. Мирные жители покинули поселок, как только начались боевые действия. Им помогали эвакуироваться российские военные. Сейчас ходить по улицам не безопасно. Но погода пасмурная, а это значит, что разведка с воздуха взяла перерыв и можно спокойно перейти от позиции до позиции.

За несколько минут легкий дождь может смениться настоящим ливнем. Но ненастная погода здесь как благодать: это время затишья. Вести минометный огонь под проливным дождем опасно для расчета, к тому же, стрелять вслепую бессмысленно, ведь корректировать огонь с воздуха невозможно. Но как только ливень стихает, бой продолжается.

В четырех километрах от российских минометов разведка с воздуха обнаружила боевиков, которые укрылись в разбитом доме. Снаряд летит ровно 40 секунд. Дальше - небольшая корректировка и повторный огонь.

На кадрах объективного контроля видно, как снаряды ложатся точно в цель, заставляя уцелевших боевиков срочно менять позиции. Командир подразделения с позывным «Боня» говорит, что радоваться рано: противник обязательно постарается ответить. Этому научил боевой опыт и отец, который служит вместе с ним. Вместе они служили под Донецком, теперь в добровольческом батальоне.

«Он говорит: "Без меня что ли?". Взял и записался. Мы поехали сюда, потом друг мой говорит: "Как так: вы там, а я здесь?". Вот и он теперь здесь со мной. И брат мой тоже здесь со мной», - рассказывает «Боня».

Локальные бои продолжаются до самого вечера. Небольшие отряды диверсантов пытаются найти брешь в обороне российских сил. Путь им преграждают минные поля и плотный огонь.

Как говорят сами добровольцы, противостоять чаще всего приходится хорошо подготовленным наемникам. Пытаясь выбить российские силы с позиций, противник идет на любые ухищрения.

«Для них не является каким-то аргументом объявление режима тишины во время обмена военнопленными, ранеными и прочее... Выезжала гражданская машина отсюда. Хотели эвакуироваться куда подальше. Они не доехали», - отмечает военнослужащий батальона с позывным «Латыш».

Еще в начале борьбы за поселок украинские боевики разрушили большую часть жилых домов. Пытались минировать и подрывать подъездные пути. Продолжают массированные артиллерийские обстрелы, применяют боевую авиацию. Но несмотря на все попытки сдвинуть линию фронта, сделать этого им так и не удалось.