С надеждой на поражение России: как на Западе реагировали на мятеж «Вагнера»

В связи с событиями субботы в России на Западе весь день стоял не просто восторженный крик - там уже приготовились идти на Москву, проводить парад на Красной площади и делить нашу шкуру.

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Вооруженный мятеж, поднятый руководством группы «Вагнер», буквально взорвал мировое информационное пространство. Вот лишь несколько заголовков.

Bloomberg пишет, что «мятеж “Вагнера” предвещает поражение России».

«Даже если восстание ЧВК “Вагнер” потерпит неудачу, президентство Путина никогда не выглядело слабее», - уверяет Guardian.

Bild - одно из ведущих немецких изданий - с удовольствием сообщает о том, что «первый город находится под контролем наемников, а Пригожин продолжает марш на Москву».

«Вижу, приближается мой летний отдых в Крыму», - это предвкушает нашу гибель глава МИД Чехии Ян Липавский.

Про реакцию Киева - и без цитат все понятно. Там просто захлебнулись от восторга и моментально забыли про все свои многотысячные военные потери и про провал «контрнаступа».

А вот слова беглой домохозяйки Тихановской примечательны. Пока в Минске Совбез Белоруссии заявлял о приверженности Союзу с Москвой, она призвала белорусскую армию прогнать российских военных из страны и устроить в Минске военный переворот.

Не смолчали и кукловоды. Председатель Комитета обороны Великобритании заявил, что для Украины открылась прекрасная возможность воспользоваться нынешним мятежом и хаосом в России.

А вот новость из Вашингтона. Американские СМИ разразились публикациями о том что, разведывательные агентства США, оказывается, еще в середине июня получили данные о том, что Пригожин готовит вооруженный мятеж и предупредили об этом Белый дом, но там эту информацию решили не предавать огласке.

Мы, конечно, такой реакцией не удивлены. Но выводы сделать обязаны. Сейчас, в стадии глобального противостояния с Западом, любая наша слабость, любые наши внутренние распри мгновенно будут использованы врагами, чтобы разорвать нас на части. В истории России уже был такой страшный и болезненный опыт. И мы не имеем права этого допустить вновь.

Как сообщили американские СМИ, о том, что происходило в Ростове-на-Дону, Джо Байден узнал еще в пятницу вечером, когда события только начинали развиваться.

«Ситуация сейчас крайне взрывоопасна. За ней пристально наблюдают из Вашингтона», - говорит Айан Панелл, корреспондент ABC News.

Известно, что Байден в срочном порядке обсудил ситуацию с премьером Сунаком, президентом Макроном и канцлером Шольцем. Также журналисты выяснили, что спецслужбы США уже давно крайне внимательно наблюдали за заявлениями Пригожина. Вашингтон даже планировал ввести против ЧВК санкции, но в новых условиях, пишет WSJ, Белый дом решил не торопиться.

«Государственный департамент США планировал ввести санкции против ЧВК "Вагнер" в ближайшие дни. Но теперь американская администрация опасается, что, введя такие санкции, она может "занять сторону" российского руководства. А Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этом внутреннем конфликте», - пишет The Wall Street Journal (США).

Крайне показательной оказалась реакция Евросоюза. Глава европейского совета Шарль Мишель события, происходящие в России, чуть ли не впервые в современной истории назвал ее внутренним делом. И это лишь еще раз доказало, что все с точностью до наоборот. И мятеж ЧВК для Европы стал главной надеждой на победу в войне с Россией. Руководители стран русофобского блока не скрывали ликования. Глава МИД Чехии Ян Липавский в своем блоге восторженно написал, что ждет приближения летних каникул в Крыму. А министр иностранных дел Литвы и вовсе назвал мятеж историческим событием и подтолкнул Киев в атаку.

«Внутренний взрыв в России означает, что пришло время для Украины одержать победу. Сотню лет литовцы жили на острие Московской бандитократии, ожидая следующий взрыв. И сейчас мы готовы. Мы ясно видим наш путь в сложившемся хаосе. Цель - победа и справедливое возмездие для Украины. Время пришло», - написал Габриэлюс Ландсбергис.

Президент Польши Анджей Дуда, который считает себя главным борцом с Россией на европейском континенте, отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности.

«В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также со своими союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», - заявил Дуда.

В то же самое время, как сообщает CNN, американская разведка внимательно следила за действиями ЧВК «Вагнер» и знала, что Евгений Пригожин готовит некую провокацию. Об этом сотрудники спецслужб проинформировали лидеров Конгресса еще в начале недели. Один из источников телеканала сообщил, что на организацию мятежа, вероятнее всего, ушло несколько дней.

«Представители разведки США уже в течение долгого времени полагали, что Евгений Пригожин планирует бросить вызов российскому военному руководству. Когда ситуация начала развиваться, администрацию Байдена информировали о всех передвижениях группы Вагнера. Впрочем, официальные лица США решили не вмешиваться и не информировать Кремль, потому что Путин воспринял бы любое вмешательство во внутренний кризис как акт агрессии», - говорится в сообщении CNN.

Как реагировали на события в России западные СМИ и политики, чего боялись и чему радовались - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».