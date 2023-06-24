Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать регионы РФ у границы с Украиной

В диппредставительстве заверили, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, гражданам Казахстана будет оказана необходимая помощь и поддержка.

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Посольство Казахстана в Российской Федерации просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов.

«В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения», - говорится на сайте посольства.

Дипломатическая миссия настоятельно попросила находящихся в России граждан, особенно тех, кто находится в приграничных с Украиной регионов, встать на консульский учет в ведомстве.

Казахстанское посольство сообщило, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств соотечественникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.