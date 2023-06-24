Песков сообщил, что Путин работает в Кремле
Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество.
© Фото: Kremlin Pol, Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сейчас работает в Кремле.
«Президент работает в Кремле», - сказал Песков.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что глава государства якобы покинул Москву и направился в одну из своих резиденций.
Сегодня Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. По информации Пескова, глава государства проинформировал собеседников о текущей ситуации.
Российский лидер назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Путин добавил, что все, кто осознанно встал на путь предательства и занимался подготовкой вооруженного мятежа, понесут неминуемое наказание.