Песков сообщил, что Путин работает в Кремле

© Фото: Kremlin Pol, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сейчас работает в Кремле.

«Президент работает в Кремле», - сказал Песков.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что глава государства якобы покинул Москву и направился в одну из своих резиденций.

Сегодня Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. По информации Пескова, глава государства проинформировал собеседников о текущей ситуации.

Российский лидер назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Путин добавил, что все, кто осознанно встал на путь предательства и занимался подготовкой вооруженного мятежа, понесут неминуемое наказание.