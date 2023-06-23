МО: ВС РФ продолжают выполнять задачи на линии боевого соприкосновения
Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с силами украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», - сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ опровергли заявления Пригожина об ударе по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Все распространяемые в соцсетях сообщения Пригожина - это информационная провокация.
Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.