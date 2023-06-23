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Глава Росстата Галкин заявил об успешной адаптации российской экономики под новые реалии

Вероника Волосунова
15:46 23.06.2023
Глава Росстата Галкин сообщил, что российская экономика смогла успешно адаптироваться к новым условиям беспрецедентного санкционного давления.
Глава Росстата Галкин заявил об успешной адаптации российской экономики под новые реалии
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
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Экономика России успешно перестраивается на работу в новых реалиях, о чем свидетельствуют результаты первого квартала 2023 года. Об этом сообщил глава Росстата Сергей Галкин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления», - сказал Галкин.

Глава Росстата привел в доказательство показатель ненефтегазового ВВП в первом квартале 2023 года, который полностью восстановился и превысил цифры за аналогичный период прошлого года на 1,3%.

«Мы фиксируем три квартала подряд улучшающуюся динамику ВВП, хотя по итогам первого квартала 2023 года наблюдается снижение на 1,8% (год к году - Прим. ред.)», - добавил Галкин.

Галкин обратил внимание на рост показателей обрабатывающих мощностей в промышленности, которые составили 3% по четырем месяцам 2023 года, и инвестиции в основной капитал - 0,7%.

Среди предстоящих задач, которые стоят перед Росстатом, Галкин назвал развитие направления, связанного с цифровизацией и ускорением всех процессов - чтобы данные статистического ведомства были актуальными и соответствовали запросам потребителей.

Особое внимание, по словам Галкина, планируется уделить переходу на новые форматы работы с респондентами, развитие цифровых каналов коммуникации, межведомственное взаимодействие и использование больших данных.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика скоро выйдет на уровень активности 2021 года и «восстановится до своего потенциала».

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