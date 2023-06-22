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Курсанты РГУПС получили опыт строительства железных дорог на БАМе

07:26 22.06.2023
На производственную практику на БАМ приехали около 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Порядка 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения приступили к производственной практике на участках строительства железнодорожными войсками Восточного военного округа вторых путей Байкало-Амурской магистрали.

На кадрах видео курсанты получают опыт по строительству железных дорог, осваивают топогеодезическую работу, ведут укладку рельсошпальной решетки.

«Особенность производственной практики - приобретение навыков работы по строительству железной дороги на действующем участке без остановки движения по нему», - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, что Железнодорожные войска СССР помогали строить БАМ в 1970- 1980-е годы и сейчас военные и гражданские железнодорожники участвуют в интенсивном строительстве БАМа-2.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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