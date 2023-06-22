Курсанты РГУПС получили опыт строительства железных дорог на БАМе
Порядка 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения приступили к производственной практике на участках строительства железнодорожными войсками Восточного военного округа вторых путей Байкало-Амурской магистрали.
На кадрах видео курсанты получают опыт по строительству железных дорог, осваивают топогеодезическую работу, ведут укладку рельсошпальной решетки.
«Особенность производственной практики - приобретение навыков работы по строительству железной дороги на действующем участке без остановки движения по нему», - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.
Напомним, что Железнодорожные войска СССР помогали строить БАМ в 1970- 1980-е годы и сейчас военные и гражданские железнодорожники участвуют в интенсивном строительстве БАМа-2.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.