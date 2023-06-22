Армия Курсанты РГУПС получили опыт строительства железных дорог на БАМе На производственную практику на БАМ приехали около 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Порядка 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения приступили к производственной практике на участках строительства железнодорожными войсками Восточного военного округа вторых путей Байкало-Амурской магистрали. На кадрах видео курсанты получают опыт по строительству железных дорог, осваивают топогеодезическую работу, ведут укладку рельсошпальной решетки. «Особенность производственной практики - приобретение навыков работы по строительству железной дороги на действующем участке без остановки движения по нему», - отметили в пресс-службе Восточного военного округа. Напомним, что Железнодорожные войска СССР помогали строить БАМ в 1970- 1980-е годы и сейчас военные и гражданские железнодорожники участвуют в интенсивном строительстве БАМа-2. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика