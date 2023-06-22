Армия Армия Армия

Командир Верди рассказал, как разведчикам удалось отразить 30 атак дронов за утро

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:34 22.06.2023
Вместе с тем командир рассказал, как уже научился определять, что будет прилет вражеского миномета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На Угледарском направлении разведывательная группа Восточного военного округа (ВВО) в ближнем бою отразила атаку украинских националистов и заставила их обратиться в бегство.

Разведчики из Забайкалья провели анализ обстановки в непосредственной близости от опорного пункта украинских боевиков. Затем противник начал работать артиллерией. После боевики предприняли попытку наступления, однако были отброшены внезапным огнем наших разведчиков. Националисты понесли большие потери.

Командир отряда разведчиков с позывным Верди рассказал, как руководил этим боем и как вел себя противник. Он сообщил, что его группа - взвод разведки - выдвинулась ранним утром. С ними еще были добровольцы. Они пошли на передний край лесополосы.

«И с раннего утра, с шести часов утра, противник начал артподготовку по нам. Долго, где-то час, они отрабатывали по нам. Но мы справились, укрылись. Потом взвод противника после артподготовки пытался выдвинуться к нам. Но я руководил эти процессом, сказал пацанам: "Все, пацаны, давайте вооружайтесь, готовимся к бою". И был открытый бой, стрелковый бой. Мы отразили этот бой, нормально отразили, и противник отступил к себе на опорный пункт», - рассказал он «Звезде».

После этого боевики сменили тактику и применили беспилотные летательные аппараты, оборудованные для сброса различных боеприпасов. Командир отряда разведчиков отметил, что российские бойцы «укрывались и по ним отстреливали», отразив до 30 атак противника. Совместными действиями разведчиков и мотострелков все атаки были отбиты.

© ТРК "Звезда"

Командир разведчиков также рассказал, как понял, что начнет стрелять вражеский миномет.

«Потом подключился польский миномет противника. Многие его не слышат, выхода не слышат. Но я своим острым слухом уже приучился к этому. <...> слушайте: сейчас будет прилет», - пояснил командир с позывным Верди.

Он сказал, что и по этому миномету бойцы тоже отработали «и все, он замолчал».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:51 В стране и мире
Видео
В Севастополе в годовщину начала ВОВ зажгли 10 тысяч свечей памяти
05:34 Армия
Видео
Командир Верди рассказал, как разведчикам удалось отразить 30 атак дронов за утро
04:52 В стране и мире
Видео
На Украине снесли еще три памятника советскому солдату ко дню начала ВОВ
01:20 В стране и мире
Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС
00:33 В стране и мире
Число раненых при взрыве в Париже выросло до 37, еще двоих ищут
Популярное
Покончивший с собой создатель термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.