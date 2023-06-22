Командир Верди рассказал, как разведчикам удалось отразить 30 атак дронов за утро

Вместе с тем командир рассказал, как уже научился определять, что будет прилет вражеского миномета.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Угледарском направлении разведывательная группа Восточного военного округа (ВВО) в ближнем бою отразила атаку украинских националистов и заставила их обратиться в бегство.

Разведчики из Забайкалья провели анализ обстановки в непосредственной близости от опорного пункта украинских боевиков. Затем противник начал работать артиллерией. После боевики предприняли попытку наступления, однако были отброшены внезапным огнем наших разведчиков. Националисты понесли большие потери.

Командир отряда разведчиков с позывным Верди рассказал, как руководил этим боем и как вел себя противник. Он сообщил, что его группа - взвод разведки - выдвинулась ранним утром. С ними еще были добровольцы. Они пошли на передний край лесополосы.

«И с раннего утра, с шести часов утра, противник начал артподготовку по нам. Долго, где-то час, они отрабатывали по нам. Но мы справились, укрылись. Потом взвод противника после артподготовки пытался выдвинуться к нам. Но я руководил эти процессом, сказал пацанам: "Все, пацаны, давайте вооружайтесь, готовимся к бою". И был открытый бой, стрелковый бой. Мы отразили этот бой, нормально отразили, и противник отступил к себе на опорный пункт», - рассказал он «Звезде».

После этого боевики сменили тактику и применили беспилотные летательные аппараты, оборудованные для сброса различных боеприпасов. Командир отряда разведчиков отметил, что российские бойцы «укрывались и по ним отстреливали», отразив до 30 атак противника. Совместными действиями разведчиков и мотострелков все атаки были отбиты.