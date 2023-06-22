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Начальник Генштаба Жуков в рассекреченной директиве заявлял, что фашисты боятся рукопашной схватки и ночных атак

03:23 22.06.2023
Подчеркивалось, что такие операции должны готовиться в тайне, начинаться ночью, проводиться дерзко, решительно и быстро.
Начальник Генштаба Жуков в рассекреченной директиве заявлял, что фашисты боятся рукопашной схватки и ночных атак
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ накануне Дня памяти и скорби - 82-ой годовщины вероломного нападения нацистской Германии на СССР - опубликовало рассекреченный документ, свидетельствующий об эффективности ночных атак на немцев.

Оборонное ведомство обнародовало директиву начальника Генерального штаба генерал армии Георгия Жукова к командующим Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-Западного, Южного фронтов. Он приказал им сформировать в войсках спецподразделения для совершения ночных налетов, создав отряды из пехоты в составе «от одной-двух рот и не более батальона».

Также призывалось немедленно довести информацию до командиров полков «включительно» и «со всей решительностью привести ее в исполнение». Суть ее заключалась в том, что в ночное время противник не способен отражать атаки на свою военную технику, а также боится вступать в рукопашную схватку.

«Боевыми действиями против танковых и моторизованных частей противника установлена неспособность немцев отражать внезапные ночные атаки на танки, бронемашины и транспорт останавливающиеся на ночь в деревнях и на дорогах. Немцы боятся вступать в рукопашный бой. При внезапном нападении ночью они бросают свои танки, орудия, машины и даже пулеметы», - сообщается в документе.

Советское военное командование не упустило возможность воспользоваться слабостями немецкой военной машины. Было отмечено, что данные операции против фашистов «должны подготавливаться в глубокой тайне, начинаться ночью, проводиться дерзко, решительно и быстро». Также подчеркивается, что наибольшего успеха в таких операциях, согласно боевому опыту, удавалось достигать «при одновременных атаках с фронта и с флангов».

Подобные дерзкие ночные налеты советских бойцов принесли свой результат: с минимальными потерями они наносили ощутимый урон немецким захватчикам, уничтожали их живую силу и технику, наводили на них страх и панику.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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