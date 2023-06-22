В Главном храме ВС РФ прошла минута молчания в честь Дня памяти и скорби
В Главном храме Вооруженных сил России прошла минута молчания в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей» были возложены военнослужащими и юнармейцами.
«22 июня на Соборной площади храма проходят памятные мероприятия, приуроченные к этой дате, а военнослужащие всех военных округов и флотов также приняли участие в памятных мероприятиях по всей стране», - говорится в сообщении.
Также на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил проходит акция «Журавлик памяти» - дети и подростки своими руками делают бумажных журавлей, из них создается памятная инсталляция.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин зажег свечу у монумента «Скорбь» в Музее Победы.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.