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Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев рассказал об изменениях в отечественном судостроении

Игнат Далакян
15:57 22.06.2023
ПСБ уже участвует в программах по модернизации и расширению производственных площадок и переоснащению верфей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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ПСБ на прошлой неделе принимал участие в Петербургском экономическом форуме. Главной темой мероприятия было суверенное развитие как основа справедливого мира. Отрасль, где технологический суверенитет сейчас жизненно необходим, это судостроение. Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев рассказал «Звезде», как в связи с этим меняется гражданское и военное судостроение.

«Судостроение попало в ту же ситуацию, как и многие другие отрасли. С учетом санкционного давления отрасль лишилась поставок определенных компонентов и изделий, которые были заложены в реализации определенных проектов. Это, естественно, приводит к увеличению сроков исполнения, к поиску аналогов, к поиску компонентов, которые можно заместить. Но, естественно, и дает толчок для реализации тех проектов, которые призваны заместить "выпавшие" компоненты, которые поставлялись из-за рубежа», - рассказал Минаев.

ПСБ является опорным банком для гособоронзаказа и оборонно-промышленного комплекса. Первый заместитель председателя ПСБ рассказал, как банк участвует в финансировании и поддержке судостроительной отрасли.

«У нас есть государственные программы, собственные программы льготного кредитования, опережающего финансирования по многим проектам. Это также участие банка в программах по модернизации и расширению производственных площадок, переоснащению верфей. Тут банк помогает, является участником этих многих программ, но роль государства очень важна с учетом того, что отрасль судостроения достаточно капиталоемкая, это производство довольно длительное. Без помощи государства судостроению сложно проводить такие комплексные переоснащения», - сказал Олег Минаев.

Кроме того, первый заместитель председателя ПСБ рассказал, что существуют специальные программы и НИОКРы в военном судостроении, которые заказчик оплачивает. Также он добавил, что есть самостоятельные НИОКРы, которые проводят мероприятия за собственный счет.

«Мы готовы помогать, используя весь спектр банковских продуктов», - подчеркнул Минаев, сообщив о готовности оказывать помощь и гражданскому судостроению.

В заключение Олег Минаев подытожил, что ПСБ будет расширять свое сотрудничество с предприятиями судостроения, отметив, что имеется много планов на будущее подписание соглашений о сотрудничестве.

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