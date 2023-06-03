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Суворовцы и воспитанницы Пансиона МО РФ посетили посольство КНР по случаю Дня защиты детей

Ян Брацкий
07:00 03.06.2023
Для юных гостей провели мастер-классы по калиграфии, китайскому плетению узлов, рассказали о традиционной живописи и культуре Китая.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Суворовцы Московского военно-музыкального училища и воспитанницы Пансиона Минобороны России приняли участие в торжественном приеме китайского посольства по случаю Дня защиты детей. Юные гости стали не только свидетелями яркой и обширной творческой программы, но и ее активными участниками.

Для многих эта встреча стала возможностью хорошо провести время в кругу сверстников и попрактиковать китайский язык, изучением которого некоторые курсанты замаются не первый год.

«Я изучаю китайский язык более пяти лет. Китай сейчас быстро развивается и я имею возможность общаться с носителями языка. Спасибо организаторам за возможность своими глазами увидеть китайскую культуру и традиции, посмотреть на танцы и послушать песни. Был очень теплый прием», - призналась ученица 9 класса Пансиона воспитанниц Минобороны РФ Алина.

Для гостей посольства КНР провели мастер-классы по калиграфии, вырезке из бумаги, китайскому плетению узлов, рассказали о традиционной живописи. Суворовцы наперебой расспрашивали об особенностях образования в Китае.

«Надеюсь, что те отношения, которые сложились между Россией и Китаем, все важные события этого года, станут залогом того, что дружба между народами и детьми тоже будет крепнуть», - выразил надежду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Воспитанницы Пансиона исполнили русские народные танцы, а суворовцы сыграли зажигательную композицию «Фиеста», продемонстрировав отличное владение инструментами. В конце мероприятия всем его участникам раздали памятные подарки.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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