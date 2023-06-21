В Главный храм ВС РФ доставили частицу Вечного огня с Мамаева кургана

От доставленного с Мамаева кургана Вечного огня будут зажжены 1418 свечей, соответствующих числу дней Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В День памяти и скорби - в годовщину нападения нацистской Германии на СССР - 22 июня будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие состоится в Главном храме Вооруженных Сил РФ.

Для проведения мероприятия борт Минобороны России накануне, 21 июня, доставил частицу Вечного огня в Главный храм ВС РФ. Она привезена в переносной газовой лампаде, будучи зажженной от Вечного огня памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.