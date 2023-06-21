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В Главный храм ВС РФ доставили частицу Вечного огня с Мамаева кургана

23:45 21.06.2023
От доставленного с Мамаева кургана Вечного огня будут зажжены 1418 свечей, соответствующих числу дней Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В День памяти и скорби - в годовщину нападения нацистской Германии на СССР - 22 июня будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие состоится в Главном храме Вооруженных Сил РФ.

Для проведения мероприятия борт Минобороны России накануне, 21 июня, доставил частицу Вечного огня в Главный храм ВС РФ. Она привезена в переносной газовой лампаде, будучи зажженной от Вечного огня памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

© Минобороны РФ

Соблюдая традиции, в Волгограде факел зажег командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев. Он передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконову.

Затем факел, согласно традиции преемственности поколений, был вручен Герою РФ полковнику Максиму Стефанову. Он доставил частицу огня в столицу России. От частицы привезенного Вечного огня будут зажжены 1418 памятных свечей, что символизирует число дней Великой Отечественной войны.

Мемориальная акция «Свеча памяти» проводится 22 июня в 4:00. Восемьдесят два года назад в это время случилось вторжение нацистской Германии на советскую территорию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© ТРК "Звезда"
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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