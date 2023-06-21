В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саперы обезвредили натовский снаряд, попавший в один из домов в Валуйках

Анатолий Бородкин
Ирина Елагина
06:56 21.06.2023
Обстрел Валуек длился больше получаса. Натовскими снарядами в городе повреждены жилые дома и припаркованные автомобили.
Саперы обезвредили натовский снаряд, попавший в один из домов в Валуйках
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Обстрел Валуек был массированным и бестолковым - 19 июня боевики накрыли мирный город, используя высокоточные натовские боеприпасы. Съемочная группа «Звезды» побывала в городе, пострадавшем от обстрела со стороны Украины.

До жилого флигеля, где находилась пожилая женщина, от этого сарая - чуть больше метра. Свист, с которым влетел в хозпостройку 50-килограммовый снаряд слышали все соседи. Взрыва не произошло. Самый современный западный образец вооружения заклинило. Военные инженеры были на месте прилета уже через 15 минут. То, что это снаряд не простой, а хваленый, по заверению натовских военных аналитиков, с высокой точностью поражения цели, управляемый «Экскалибур», наши ребята поняли после беглого его осмотра.

«Здесь он находился в неосматриваемом положении», - показывает позывной Француз, сапер.

Высокоточный, управляемый, поразивший деревенский сарай, и чуть не погубивший семью из четырех человек «Экскалибур» инженеры приняли решение утилизировать на месте. За несколько часов до нашего приезда. Вывозить его на спецполигон было не безопасно. Чувствительные агрегаты были повреждены, в результате встречи со стенкой хозяйственной постройки, в один лист шифера толщиной. Сапер с позывным Француз вместе с сослуживцами вынесли его, в буквальном смысле на руках, на расстояние 100 метров от ближайшего дома, поместили в специально подготовленное углубление в земле, и накладным зарядом в один килограмм двести граммов тротила – уничтожили.

«Громко было» - говорит Нина, местная жительница.

Нине Васильевне – 74 года. Уезжать после прилета – категорически отказалась. Говорит – не боится, да и за хозяйством кто-то должен присматривать. А вот внучка с маленькой правнучкой уехали на время к знакомым в соседнее село. Очень напуганы. Вообще обстрелы мирных населенных пунктов, массированные и бестолковые, с точки зрения военной тактики, да и просто логики, противник пытается устраивать все чаще.

У другой местной жительницы, Инны в квартире выбиты стекла, по потолку пошла трещина. Пострадала машина, приобретенная три месяца назад. Женщина подчеркивает, что паники среди соседей не было. До окончания обстрела – а он длился больше получаса, все находились в укрытии. Один из прилетов пришелся точно между двух многоквартирных домов. Уничтожено несколько припаркованных автомобилей, осколками посечены фасады обоих зданий. Инна рассказывает, экстренные службы, силовики и военные инженеры уже работали на месте, когда она выбиралась из укрытия.

Зачем противник транжирит дорогостоящие, высокоточные натовские боеприпасы, стараясь уничтожить российские мирные населенные пункты в приграничных районах, где, в радиусе нескольких километров нет ни одного военного объекта, остается непонятным. Непонятным и бесчеловечным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:14 В стране и мире
Видео
Появились кадры удара украинского БПЛА по жилому дому в Донецке
07:37 В стране и мире
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления увеличилось до 41 человека
04:42 ОПК
Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
03:33 В стране и мире
Видео
Пламя в цеху в Волоколамске взвивается на 10-метровую высоту
01:31 В стране и мире
В ФРГ заявили, что РФ дала агреман на назначение графа Ламбсдорфа послом в Москве
Популярное
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.