Саперы обезвредили натовский снаряд, попавший в один из домов в Валуйках

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Обстрел Валуек был массированным и бестолковым - 19 июня боевики накрыли мирный город, используя высокоточные натовские боеприпасы. Съемочная группа «Звезды» побывала в городе, пострадавшем от обстрела со стороны Украины.

До жилого флигеля, где находилась пожилая женщина, от этого сарая - чуть больше метра. Свист, с которым влетел в хозпостройку 50-килограммовый снаряд слышали все соседи. Взрыва не произошло. Самый современный западный образец вооружения заклинило. Военные инженеры были на месте прилета уже через 15 минут. То, что это снаряд не простой, а хваленый, по заверению натовских военных аналитиков, с высокой точностью поражения цели, управляемый «Экскалибур», наши ребята поняли после беглого его осмотра.

«Здесь он находился в неосматриваемом положении», - показывает позывной Француз, сапер.

Высокоточный, управляемый, поразивший деревенский сарай, и чуть не погубивший семью из четырех человек «Экскалибур» инженеры приняли решение утилизировать на месте. За несколько часов до нашего приезда. Вывозить его на спецполигон было не безопасно. Чувствительные агрегаты были повреждены, в результате встречи со стенкой хозяйственной постройки, в один лист шифера толщиной. Сапер с позывным Француз вместе с сослуживцами вынесли его, в буквальном смысле на руках, на расстояние 100 метров от ближайшего дома, поместили в специально подготовленное углубление в земле, и накладным зарядом в один килограмм двести граммов тротила – уничтожили.

«Громко было» - говорит Нина, местная жительница.

Нине Васильевне – 74 года. Уезжать после прилета – категорически отказалась. Говорит – не боится, да и за хозяйством кто-то должен присматривать. А вот внучка с маленькой правнучкой уехали на время к знакомым в соседнее село. Очень напуганы. Вообще обстрелы мирных населенных пунктов, массированные и бестолковые, с точки зрения военной тактики, да и просто логики, противник пытается устраивать все чаще.

У другой местной жительницы, Инны в квартире выбиты стекла, по потолку пошла трещина. Пострадала машина, приобретенная три месяца назад. Женщина подчеркивает, что паники среди соседей не было. До окончания обстрела – а он длился больше получаса, все находились в укрытии. Один из прилетов пришелся точно между двух многоквартирных домов. Уничтожено несколько припаркованных автомобилей, осколками посечены фасады обоих зданий. Инна рассказывает, экстренные службы, силовики и военные инженеры уже работали на месте, когда она выбиралась из укрытия.

Зачем противник транжирит дорогостоящие, высокоточные натовские боеприпасы, стараясь уничтожить российские мирные населенные пункты в приграничных районах, где, в радиусе нескольких километров нет ни одного военного объекта, остается непонятным. Непонятным и бесчеловечным.