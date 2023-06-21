В Красноярском крае сорванная ураганом крыша убила 38-летнего мужчину
Оторвавшийся вследствие урагана фрагмент крыши нанес телесные повреждения 30 летнему мужчине, который через непродолжительное время скончался в больнице.
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В город Боготол Красноярского края пришел мощный ураган.
Сильный дождь, град и порывистый ветер обрушились на город. Вследствие непогоды были повреждены здания и более 30 автомобилей, вырваны деревья с корнем.
Кроме того, 38-летний житель Боготола скончался в результате травмирования фрагментом крыши. В региональном главке МВД сообщили, что мужчина получил телесные повреждения из-за оторвавшейся конструкции, после чего умер через непродолжительное время в больнице.
Главное следственного управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по этому факту.