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В Красноярском крае сорванная ураганом крыша убила 38-летнего мужчину

Игнат Далакян
06:54 21.06.2023
Оторвавшийся вследствие урагана фрагмент крыши нанес телесные повреждения 30 летнему мужчине, который через непродолжительное время скончался в больнице.
© Видео: Telegram, @rossiax © Фото: Telegram, @rossiax
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В город Боготол Красноярского края пришел мощный ураган.

Сильный дождь, град и порывистый ветер обрушились на город. Вследствие непогоды были повреждены здания и более 30 автомобилей, вырваны деревья с корнем.

Кроме того, 38-летний житель Боготола скончался в результате травмирования фрагментом крыши. В региональном главке МВД сообщили, что мужчина получил телесные повреждения из-за оторвавшейся конструкции, после чего умер через непродолжительное время в больнице.

Главное следственного управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по этому факту.

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