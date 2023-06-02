Певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж

В конце прошлого года певица Татьяна Буланова сообщила о помолвке, к этому моменту она была в отношениях со своим избранником три года.

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Певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Пара расписался в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Незадолго до церемонии Заслуженная артистка России продемонстрировала обручальное кольцо, однако дата бракосочетания оставалась в секрете.

Как пишут «Известия», певица сообщила о помолвке в конце 2022 года. На тот момент Буланова и Руднев были в отношениях три года.

Этот брак для исполнительницы стал третьим. До этого Буланова находилась в официальных отношениях с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым.