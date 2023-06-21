Штурмовики ВВО поразили западную бронетехнику из установленного на боевой машине ПТРК

Российские противопехотные системы, по словам командира отделения с позывным Панама, «сжигают всю технику дотла, не давая шанса пройти».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие на Угледарском направлении отражают очередную атаку украинских националистов. Пулеметчик простреливает лесополосу.

По данным разведки, группы противника зашли в лесополосу. Их тактика - доставить пехоту как можно ближе к нашей линии обороны под прикрытием западной бронетехники. Прямое попадание в машину противотанковой ракеты - комплекс установлен на российской БМП. Украинскиие боевики атакуют волна за волной, но каждая разбивается о позиции мотострелков Восточного военного округа.

Корреспондент «Звезды» побывал на линии боевого соприкосновения. Туда на борту «Урала» доставили крупнокалиберный пулемет. Машину оставили, а расчет с пулеметом выдвинулся на огневую позицию. Их задача - как можно быстрее отработать и, что называется, откатиться, чтобы не попасть под ответный огонь. Его прицельная дальность - два километра, скорострельность - 600-800 выстрелов в минуту. Универсальное средство против вражеской пехоты и техники.

«Штурмовая группа отрабатывает штурм траншеи. Работают в сложнейших условиях ограниченного пространства, прикрывая друг друга. Сначала стреляют, потом продвигаются вперед. Штурмовики работают на самых сложных участках и успешно выполняют задачи даже при численном превосходстве противника», - рассказал наш корреспондент.

Штурмовики ВВО проводят боевое слаживание с пополнением личного состава. При штурме важна предельная концентрация внимания: прикрыть товарища, не оказаться на линии его огня, смотреть по сторонам. Ведь вероятно, что противник успел поставить мину или растяжку.

Командир отделения с позывным Панама рассказал, что украинские националисты ведут огонь из стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, ПТУР.

«Находимся в резерве, ждем наступления противника. Неоднократно были отброшены силы противника назад. Все точки наши пристреляны, все позиции хорошо подготовлены. Противник идет большими силами: расчеты и роты идут, но мы их отталкиваем назад, не даем пройти вперед», - отметил он.

Также командир добавил, что враг привозит свою пехоту на иностранной технике, но «наши противопехотные системы очень хорошо отрабатывают и сжигают всю технику дотла, не давая пехоте ни единого шанса пройти».

Пока один перезаряжается, другой стреляет. Интенсивность огня не ослабевает ни на секунду. Отрабатываются каждая ниша, каждый поворот - противник может скрываться за любым из них.