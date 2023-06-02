Армия Армия Армия

Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды участникам СВО в Саратовской области

15:04 02.06.2023
Военнослужащим были вручены высокие государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали ордена Мужества и медалей «За отвагу». 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Саратовской области, в городе Шиханы, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов вручил награды участникам специальной военной операции. Об этом говорит Минобороны России. 

Мероприятие было приурочено к 44-летию мобильной бригады войск РХБЗ.

«За годы своей истории первая мобильная бригада прошла путь, наполненный славными традициями и достижениями: в боях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сейчас, в ходе специальной военной операции», - заявил Кириллов. 

Военнослужащим были вручены высокие государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали ордена Мужества и медалей «За отвагу». 

Всего в торжественных мероприятиях участвовало более 150 человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 В стране и мире
Песков анонсировал важное выступление Путина на ПМЭФ
15:02 Армия
Видео
Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье и госнаграды в Москве
13:28 В стране и мире
Видео
«Остались без ничего»: жители Шебекино рассказали, как под обстрелами покидали город
12:32 В стране и мире
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что противник обстрелял село Новая Погощь
12:21 В стране и мире
На Украине арестовали активы жены Медведчука более чем на $20 млн
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.