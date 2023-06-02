Армия Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды участникам СВО в Саратовской области Военнослужащим были вручены высокие государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали ордена Мужества и медалей «За отвагу». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Саратовской области, в городе Шиханы, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов вручил награды участникам специальной военной операции. Об этом говорит Минобороны России. Мероприятие было приурочено к 44-летию мобильной бригады войск РХБЗ. «За годы своей истории первая мобильная бригада прошла путь, наполненный славными традициями и достижениями: в боях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сейчас, в ходе специальной военной операции», - заявил Кириллов. Военнослужащим были вручены высокие государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали ордена Мужества и медалей «За отвагу». Всего в торжественных мероприятиях участвовало более 150 человек. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика