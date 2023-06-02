Российские саперы разминируют освобожденные территории, приближая мирную жизнь

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Огород за огородом. Саперы расчищают заминированные территории. Кругом противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе натовского производства, оставленные украинскими боевиками. За ходом разминирования освобожденных территорий наблюдала Наталья Панталёва.

Смертельная опасность подстерегает людей на каждом шагу. Саперы, расчищая сады и придомовые территории, дают советы жителям, что делать при обнаружении подозрительного предмета.

«Коварные боеприпасы немецкие. Противоавтомобильные, получается, мины, к которым подходить просто небезопасно, потому что они срабатывают на магнитные импульсы. Мы их расстреливали из автомата», - прокомментировал командир саперного отделения с позывным Крот.

Работы у саперов достаточно. После боевых действий полигон твердых бытовых отходов, усеянный боеприпасами и неразорвавшимися снарядами, был закрыт. Чтобы возобновить его работу, местные власти обратились к военным инженерам.

«Сапер аккуратно закладывает неразорвавшиеся боеприпасы в воронку после взрыва, чтобы уничтожить их. Здесь артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра и выстрелы к РПГ», - прокомментировала корреспондент.

После срабатывания накладного заряда, если он правильно установлен, все боеприпасы должны быть уничтожены. То есть разлететься на осколки, большая часть которых уходит в землю.

За день таких подрывов может быть десяток. Оставляя позиции, украинские боевики буквально нашпиговали землю взрывчаткой. Работы саперам хватит надолго. Каждая обезвреженная мина - шаг к восстановлению мирной жизни.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.