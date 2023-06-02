Путин заявил, что нельзя позволить недоброжелателям раскачать ситуацию внутри РФ

Президент России уточнил, что речь идет о внутриполитической безопасности, усилия по нарушению которой со стороны внешних сил в последнее время были увеличены.

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы не позволить недоброжелателям раскачать ситуацию внутри России.

Путин заметил, что речь идет о внутриполитической безопасности, усилия по нарушению которой со стороны внешних сил в последнее время были увеличены.

Ранее сообщалось, что президент РФ поставил военнослужащим Минобороны России взять Марьинку. Об этом сообщил командир танкового полка ВС РФ с позывным Казак.

Также Путин подчеркнул, что не сомневается в победе России в специальной военной операции.