Президент РФ отметил, что Россия обладает хорошими средствами поражения, однако не менее важно отметить качественную работу летчиков.

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Президент РФ Владимир Путин оценил работу Путин оценил работу российской авиации в зоне СВО. Он отметил, что РФ обладает хорошими средствами поражения противника, однако не менее важно отметить и безукоризненную работу летчиков.

«Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно», - заявил президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему в контрнаступлении противника наступило затишье. По его словам, боевики опасаются снова столкнуться с масштабными потерями.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.