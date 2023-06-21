В стране и мире Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Игнат Далакян Собянин удостоился награды за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы, говорится в указе президента РФ. © Фото: Егор Алеев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу президента России, Сергей Собянин удостоился награды за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы. Ранее глава Российского государства Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным дали запуск движению речных электросудов. Также глава города попросил президента РФ уравнять требования безопасности речных трамваев и обычного транспорта. До этого Сергей Собянин лично подал свои документы для регистрации на выборы мэра Москвы. На должности градоначальника Собянин находится с 2010 года. После этого нынешний глава города переизбирался на эту должность дважды. Экспертное мнение и аналитика