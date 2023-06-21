Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу президента России, Сергей Собянин удостоился награды за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы.
Ранее глава Российского государства Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным дали запуск движению речных электросудов. Также глава города попросил президента РФ уравнять требования безопасности речных трамваев и обычного транспорта.
До этого Сергей Собянин лично подал свои документы для регистрации на выборы мэра Москвы. На должности градоначальника Собянин находится с 2010 года. После этого нынешний глава города переизбирался на эту должность дважды.