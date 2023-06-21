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Круглый стол «Поле битвы: Арктика»: прямая трансляция

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Началась: 14:55 21.06.2023
Кирилл Кунецкий
Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте с 15:00 до 18:00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию круглого стола «Поле битвы: Арктика. Внутренние и внешние вызовы развития Северного морского коридора в интересах России», который проходит сегодня в рамках деловой программы Международного военно-морского салона в Кронштадте.

В рамках мероприятия, в котором принимают участие представители профильных министерств и ведомств, госкорпораций, а также приглашенные эксперты, будут обсуждаться темы ресурсного потенциала региона, торгово-экономического и международного сотрудничества, морского транзита, связи, информатизации, вопросы национальной безопасности и экологии.

Ожидается участие представителей Министерства обороны РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), госкорпорации «Росатом», Государственной Думы, Совета Федерации, Автономной некоммерческой организации «Центр «Арктические инициативы», Общественной палаты РФ и других организаций.

Модератор круглого стола - Анна Шафран.

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