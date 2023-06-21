В Волоколамске горит склад на площади свыше 6 тысяч «квадратов»

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В Московской области, в городе Волоколамск, загорелся склад в лесном массиве. Горит одноэтажное здание. Сообщается, что там находится цех по производству деревянных паллет.

По информации МЧС РФ, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место площадь горения составила порядка 3 000 квадратных метров, затем она выросла, предварительно, до 6 000 . Рядом нет жилых домов.

Склад находится по адресу улица Ямская, дом 37. О пострадавших не сообщается. На месте работают 10 расчетов. Территория ЧП оцеплена. По информации прокуратуры, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание.

Цех, предположительно, относится к заводу компании Open group. Данная организация сотрудничает с сетями гипермаркетов, а также пивоваренной компанией.

Днем 20 июня в Ярославле загорелся склад на площади 2500 квадратных метров. Горели лакокрасочные материалы. Пожару присвоили высокий - третий - ранг сложности.