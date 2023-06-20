В Ярославле загорелся склад на площади 2500 «квадратов»

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Крупный пожар на площади 2500 «квадратов» произошел на пр. Октября в Ярославле утром 20 июня. Огонь был такой силы, что пожару присвоили высокий - третий - ранг сложности.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в 5:40 и только в 7:36 удалось локализовать огонь на площади 2500 кв. м. Ранг пожара был понижен на один пункт.

В ликвидации пожара задействованы 15 экипажей службы пожаротушения. На кадрах оперативной видеосъемки видно, как спасатели проливают водой полыхающие конструкции.

Очевидцами пожара стали жители города, поделившиеся кадрами полыхающего здания в соцести: клубы черного дыма поднимались высоко в небо.

По предварительной информации, в здании загорелись лакокрасочные материалы.