Минобороны России сообщило об отражении четырнадцати украинских атак за сутки

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Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях», - сказал он на брифинге.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал об успешной боевой работе российской группировки «Восток». Так, на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. В результате противник лишился трех танков и пяти боевых бронированных машин. Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 человек. Помимо живой силы, неприятель понес потери в военной технике. Среди уничтоженной техники есть девять танков, БМП Bradley, две гаубицы «Мста-Б», а также две американские буксируемые гаубицы М777.

«Южная» группировка успешно отразила 10 украинских атак в районах Красногоровки, Авдеевки и Марьинки. Суточные потери противника в живой силе составили до 220 человек. Уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», буксируемая американская гаубица М777.

Сегодня на заседании коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня противник предпринял 263 атаки российских позиций, все они были отражены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.