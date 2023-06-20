В отделении банка в Химках взорвалась коробка с петардами
По предварительной информации, 19-летний парень закинул коробку с фейерверком в здание с целью избавиться от звонков «телефонных мошенников».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В одном из отделений банка в подмосковных Химках взорвалась коробка с петардами.
На месте происшествия был задержан молодой человек, который объяснил свои действия желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников». По предварительной информации, 19-летний парень закинул коробку с фейерверком в здание банка, находящееся на улице Московской.
Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.