В отделении банка в Химках взорвалась коробка с петардами

По предварительной информации, 19-летний парень закинул коробку с фейерверком в здание с целью избавиться от звонков «телефонных мошенников».

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В одном из отделений банка в подмосковных Химках взорвалась коробка с петардами.

На месте происшествия был задержан молодой человек, который объяснил свои действия желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников». По предварительной информации, 19-летний парень закинул коробку с фейерверком в здание банка, находящееся на улице Московской.

Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.