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Шойгу заявил, что форум «Армия-2023» планируют посетить делегации более 40 стран

12:47 20.06.2023
Министр обороны России поручил взять на особый контроль обеспечение безопасности при проведении форума «Армия-2023».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении делегаций из более чем 40 стран посетить форум «Армия-2023». Он сделал это в ходе заседания коллегии МО РФ.

«На сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу напомнил, что форум пройдет с 14 по 20 августа. Иностранным гостям покажут экспортные образцов продукции военного и двойного назначения, также запланирован день военно-технического сотрудничества. На стендах форума посетители увидят основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

Предприятия отечественной оборонки и научные организации поделятся своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы. Будет учитываться опыт, полученный в ходе проведения спецоперации и применения там вооружения. Правительство и Минпромторг подготовят экспозицию, посвященную диверсификации ОПК. Впервые оборонное ведомство совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет выставку достижений в области отечественных IT-технологий.

Министр обороны России поручил взять на особый контроль обеспечение безопасности при проведении форума «Армия-2023».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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