Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар»* Мурыгу к 16 годам колонии
Подозреваемому огласили наказание в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил заместителя командира националистического батальона «Айдар»* Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.
На видео злоумышленник ожидает оглашения приговора.
Напомним, что в 2015 году Денис Мурыга по собственной инициативе вступил в нацбатальон «Айдар»*, проходил обучение во Львовской области. Он принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции Луганской Народной Республики. В содеянном Мурыга признался на допросе лично.
* «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.