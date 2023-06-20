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Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар»* Мурыгу к 16 годам колонии

Игнат Далакян
10:54 20.06.2023
Подозреваемому огласили наказание в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил заместителя командира националистического батальона «Айдар»* Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.

На видео злоумышленник ожидает оглашения приговора.

Напомним, что в 2015 году Денис Мурыга по собственной инициативе вступил в нацбатальон «Айдар»*, проходил обучение во Львовской области. Он принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции Луганской Народной Республики. В содеянном Мурыга признался на допросе лично.

* «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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