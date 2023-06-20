В стране и мире Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар»* Мурыгу к 16 годам колонии Игнат Далакян Подозреваемому огласили наказание в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил заместителя командира националистического батальона «Айдар»* Дениса Мурыгу к 16 годам колонии. На видео злоумышленник ожидает оглашения приговора. Напомним, что в 2015 году Денис Мурыга по собственной инициативе вступил в нацбатальон «Айдар»*, проходил обучение во Львовской области. Он принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции Луганской Народной Республики. В содеянном Мурыга признался на допросе лично. * «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика